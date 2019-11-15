Эксперт развенчала миф о пользе меда

Замена сахара медом не несет положительного эффекта. Об этом заявила эксперт по диабету ВОЗ Гойка Роглич.

«Люди склонны думать, что замена сахара медом будет полезнее. Но метаболический эффект от обоих одинаковый. Люди заблуждаются насчет того, что мед полезнее сахара», - рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Роглич уточнила, что употребление сладкого в любой форме может привести к развитию диабета II типа. Основным фактором, по словам врача, является не вид десерта (сахар, мед или что-либо другое), а его употребляемое количество.

Кроме того, к диабету ведут и другие немаловажные факторы. Например, нездоровая диета и малоподвижный образ жизни являются основными факторами риска. Также к диабету может привести курение.