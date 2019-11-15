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Солистку рок-группы и ее мать нашли мертвыми в Москве

Александра Арсентьева
13:38 15.11.2019
Тела находились в ванне, на шее Надиры Садыковой была накинута веревка.
Солистку рок-группы и ее мать нашли мертвыми в Москве
© Фото: da_uzh_news, Вконтакте

Бывшая солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова вместе с матерью обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы. Тела пролежали там не один месяц.

Как сообщает «МК», 14 ноября в полицию обратился дядя Садыковой. Мужчина рассказал, что последний раз разговаривал с матерью певицы в апреле, после этого ни с ней, ни с племянницей он не общался. На протяжении последней недели мужчина пытался дозвониться до родственниц, но у обеих телефоны были отключены. Родственник решил приехать к ним домой, но ему никто не открыл дверь. Соседи рассказали, что последний раз они встречали женщин в июле.

Дверь в квартиру вскрыли спасатели в присутствии полицейских, там они нашли трупы обеих женщин. Тела находились в ванне, на шее Надиры Садыковой была накинута веревка. Эксперты предположили, что пролежали они несколько месяцев. Носила ли их смерть криминальный характер, будет ясно после экспертизы.

Как рассказал родственник женщин, 44-летняя Надира проживала со своей 67-летней матерью Раной вдвоем. Молодая женщина была участницей рок-группы «Маневры», но с 2014 года, после распада музыкального коллектива, не имела постоянного места работы и перебивалась разовыми заработками.

Группа «Маневры» была образована в подмосковном Троицке. Коллектив эпизодически появлялся на «Нашем Радио». Две песни «Маневров» вышли на сборнике «Рок из подворотен», который выпускает группа «Пилот».

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