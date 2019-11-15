СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения реки Сисим, где прорвало дамбу

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае. Из-за разрушенной насыпи технологического отстойника загрязненные воды поступали в реку.

Специалисты Красноярской природоохранной прокуратуры совместно с Енисейским управлением Росприроднадзора сделали заборы воды. В 20 отобранных образцах обнаружили значительное количество взвешенных веществ.

«По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный водному объекту - реке Сисим - составил свыше 2 млн рублей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Красноярского края.

Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Пять лет лишения свободы – максимальное наказание, которое грозит обвиняемым.

Директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба прорвало дамбу. Девятиметровая волна смыла местные общежития. Погибло 17 человек, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Сейба, на которой прорвало дамбу, впадает в Сисим, а она – в Енисей. Ранее сообщалось о возможной утечке ртути, которую использовали при добыче золота.