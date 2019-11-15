В России запретили использовать квартиры в качестве гостиниц

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев запретил использовать жилые помещения в качестве гостиниц. Постановление с соответствующими поправками в правила пользования жилыми помещениями было опубликовано на портале правовой информации.

«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», - сообщается в документе.

В постановлении также отмечено, что запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Однако, разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает прав других граждан.