Посадка в тумане: самолет выкатился за пределы ВПП в Индии

Самолет авиакомпании GoAir с трудом совершил посадку в Индии. Airbus A320 выполнял рейс из Нагпура. В Бангалоре он должен был приземлиться в условиях сильного тумана. Но при первой попытке самолет со 185 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Но пилотам удалось поднять лайнер на второй круг и отправиться на запасной аэродром в Хайдарабад, сообщает NDTV.com