Посадка в тумане: самолет выкатился за пределы ВПП в Индии
После неудачной попытки совершить посадку, самолет ушел на запасной аэродром. Никто из пассажиров не пострадал.
© Видео: @ShuklaRaghav, Twitter © Фото: @ShuklaRaghav, Twitter
Самолет авиакомпании GoAir с трудом совершил посадку в Индии. Airbus A320 выполнял рейс из Нагпура. В Бангалоре он должен был приземлиться в условиях сильного тумана. Но при первой попытке самолет со 185 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Но пилотам удалось поднять лайнер на второй круг и отправиться на запасной аэродром в Хайдарабад, сообщает NDTV.com
«В понедельник, 11 ноября 2019 года, рейс GoAir G8 811 из Нагпура в Бангалор совершил облет в Бангалоре и направился в Хайдарабад. Все пассажиры, экипаж и самолеты благополучно приземлились в Хайдарабаде», - сообщили в GoAir.