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СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в колледже Благовещенска

Светлана Головина
13:00 15.11.2019
Обвиняемый допустил к осуществлению охранной деятельности учебного заведения лицо, не имеющее лицензии.
СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в колледже Благовещенска
© Фото: СК РФ

Генеральному директору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за стрельбы в колледже строительства и ЖКХ, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность», - уточняется на сайте ведомства.

На данный момент суд рассматривает ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные мероприятия продолжаются.

В четверг, 14 ноября, студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. Один человек погиб, трое ранены, сам виновник трагедии покончил с собой.

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