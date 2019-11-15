СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в колледже Благовещенска

Генеральному директору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за стрельбы в колледже строительства и ЖКХ, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность», - уточняется на сайте ведомства.

На данный момент суд рассматривает ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные мероприятия продолжаются.

В четверг, 14 ноября, студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. Один человек погиб, трое ранены, сам виновник трагедии покончил с собой.