Пьяный мужчина жестоко избил беременную в трамвае в Москве

В Москве пьяный пассажир трамвая жестоко избил беременную женщину. ЧП произошло в районе Свиблово.

Как уточнили в МВД РФ, удары женщине хулиган начал наносить беспричинно и не останавливался, пока она не потеряла сознание и не упала.

Пострадавшую госпитализировали, а дебошира задержали сотрудники полиции. Им оказался 41-летний житель Московской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».