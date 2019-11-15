Пьяный мужчина жестоко избил беременную в трамвае в Москве
Подозреваемый в нанесении побоев задержан, возбуждено уголовное дело.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В Москве пьяный пассажир трамвая жестоко избил беременную женщину. ЧП произошло в районе Свиблово.
Как уточнили в МВД РФ, удары женщине хулиган начал наносить беспричинно и не останавливался, пока она не потеряла сознание и не упала.
Пострадавшую госпитализировали, а дебошира задержали сотрудники полиции. Им оказался 41-летний житель Московской области.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».