Путеводный прыщ: о каких болезнях сигнализируют высыпания на лице

Прыщи могут рассказать о наличии различных болезней в организме. Об этом рассказала дерматолог Зоуи Дивин.

Она заявила, что существует так называемая «карта» воспалений, согласно ней прыщи на лбу и висках говорят о проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, на подбородке - о сбоях в гормональной системе. Акне на щеках провоцируются заболеваниями легких, на носу - сосудов и сердца.

При воспалениях на щеках дерматолог посоветовала заняться бегом, это улучшит кровообращение в легких. Также Дивин порекомендовала ежедневно менять наволочку на подушке и регулярно протирать экран мобильного телефона, который мы нередко прислоняем к лицу.

Также высыпаниях будет полезно исключить из рациона сахар и рафинированные жиры, а также употреблять продукты, содержащие клетчатку. Кроме того, она посоветовала есть меньше острой и соленой пищи а также начать принимать витамин В. Об этом сообщает издание Daily Mail.