В России запретили посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир. Он подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Согласно новым поправкам, запрещается предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.

Документ опубликован 11 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Положение вступит в силу 19 ноября.

Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Согласно «закону о хостелах», который вступил в силу с 1 октября 2019 года, запрещено использовать жилые помещения в качестве гостиниц. То есть хостел может находиться только в нежилом помещении, что предполагает отдельный вход.