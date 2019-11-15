Река машин и сбитый полицейский: что происходит на неоткрытой переправе через Лену
Десятки машин ежедневно пересекают реку, несмотря на то, что лед еще слишком тонкий.
© Видео: sakhapress1, Instagram, yakutia.news, Instagram © Фото: yakutia.news, Instagram
От поселка Нижний Бестях к Якутску в зимний период работает ледовая переправа через Лену. Сейчас из-за тонкого льда она еще не открыта. Но местных автомобилистов это совершенно не смущает.
Десятки машин ежедневно пересекают реку, рискуя жизнью и транспортом. На дороге выстраиваются чуть ли не очереди.
Новостные порталы Якутии выложили в Instagram видео с инцидентом, который произошел на переправе. На нем видно, как наперерез водителям подъехала машина ГИБДД и один из сотрудников попытался перехватить одну из машин. Успехом это не увенчалось: автомобилист скорость не снизил, а полицейский ударился о двери и упал.
Другой сотрудник также попытался задержать одну из машин, но седан ловко его объехал.