Река машин и сбитый полицейский: что происходит на неоткрытой переправе через Лену

От поселка Нижний Бестях к Якутску в зимний период работает ледовая переправа через Лену. Сейчас из-за тонкого льда она еще не открыта. Но местных автомобилистов это совершенно не смущает.

Десятки машин ежедневно пересекают реку, рискуя жизнью и транспортом. На дороге выстраиваются чуть ли не очереди.

Новостные порталы Якутии выложили в Instagram видео с инцидентом, который произошел на переправе. На нем видно, как наперерез водителям подъехала машина ГИБДД и один из сотрудников попытался перехватить одну из машин. Успехом это не увенчалось: автомобилист скорость не снизил, а полицейский ударился о двери и упал.

Другой сотрудник также попытался задержать одну из машин, но седан ловко его объехал.