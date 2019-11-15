«Абсурд»: Михалков рассказал, как на Украине замазали его лицо в фильме
Причиной послужило внесение режиссера в список людей, угрожающих национальной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В прокат вышел фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» про президента России, в съемках которого принял участие российский режиссер Никита Михалков.
Однако, как выяснилось накануне, украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в картине. Дело в том, что режиссер входит реестр лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
«Это ужасно печально», - прокомментировал ситуацию кинодеятель.
Он пояснил, что хорошо относится к Украине, множество его друзей проживают там, однако действия властей в данной ситуации абсурдны.
«Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы», - пошутил Михалков.