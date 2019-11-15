«Абсурд»: Михалков рассказал, как на Украине замазали его лицо в фильме

В прокат вышел фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» про президента России, в съемках которого принял участие российский режиссер Никита Михалков.

Однако, как выяснилось накануне, украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в картине. Дело в том, что режиссер входит реестр лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

«Это ужасно печально», - прокомментировал ситуацию кинодеятель.

Он пояснил, что хорошо относится к Украине, множество его друзей проживают там, однако действия властей в данной ситуации абсурдны.