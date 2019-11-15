Легковушка «столкнула» фуру в обрыв: кадры страшной аварии
В результате ДТП дальнобойщик потерял контроль над транспортным средством, пробил ограждение и упал с 20-метровой высоты.
© Видео: Klip.si, You Tube © Фото: Klip.si, You Tube
На трассе Любляны в Словении произошло шокирующее ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения, который был опубликован изданием Klip.si.
На кадрах отчетливо видно, как водитель легкового автомобиля теряет контроль над управлением перед резким поворотом и на большой скорости врезается в фуру попутного движения.
От сильного удара грузовой автомобиль отлетел в сторону ограждения, из-за чего перевернулся и свалился вниз с 20-метровой высоты.
В результате аварии 53-летний водитель фуры погиб.