Легковушка «столкнула» фуру в обрыв: кадры страшной аварии

На трассе Любляны в Словении произошло шокирующее ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения, который был опубликован изданием Klip.si.

На кадрах отчетливо видно, как водитель легкового автомобиля теряет контроль над управлением перед резким поворотом и на большой скорости врезается в фуру попутного движения.

От сильного удара грузовой автомобиль отлетел в сторону ограждения, из-за чего перевернулся и свалился вниз с 20-метровой высоты.

В результате аварии 53-летний водитель фуры погиб.