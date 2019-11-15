Ученые объяснили нелюбовь некоторых людей к брокколи и пиву

Специалисты нашли научное оправдание тому, почему некоторые люди не могут переносить горечь брокколи или брюссельской капусты. По их словам, причина кроется в генетических особенностях: некоторые люди запрограммированы на то, чтобы избежать горечи, которая свойственна некоторым крестоцветным и прочим продуктам с ярко выраженным горьким вкусом. Это может объяснить, почему им сложно в свой рацион включать овощи, рассказал автор исследования Дженнифер Л. Смит.

Острое восприятие горечи во рту зависит от гена TAS2R38, который передается каждому человеку от матери и отца. Ген кодирует белок во вкусовых рецепторах языка и существует в двух вариантах и дают разную чувствительность к горечи - AVI и PAV. Результаты работы были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии.

Люди, которые имеют два варианта AVI, едва чувствуют горькие веществам в пище и, значит, могут без отвращения воспринимать горечь, например, в крепком кофе, брокколи или пиве. Также если в геноме человека находятся две версии PAV, то он будет воспринимает определенные продукты как очень горькие. Если организм содержит варианты AVI и PAV, то чувствительность будет где-то посередине.

В результате исследования выяснилось: те участники исследования, у кого были два варианта PAV, употребляли в пищу в среднем меньше зеленых овощей и в частности - брюссельскую капусту и брокколи.

По словам ученых, не ясно с чем связано столь различное восприятие вкуса. Они полагают, что нелюбовь к пище с выраженным горьким вкусом можно объяснить с эволюционной точки зрения: возможно наши предки таким образом избегали горькой, а значит, ядовитой пищи.

Теперь исследователи собираются выяснить, способны ли специи замаскировать горький вкус в приготовленных блюдах, сообщает «Российская газета».