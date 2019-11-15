МИД РФ рассмотрит прошение о помиловании норвежского шпиона

Прошение о помиловании Фруде Берга, который осужден в России за шпионаж, будет рассмотрено в неотдаленной перспективе. Об этом 15 ноября заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Он отметил, что прошение - это юридический процесс, на который не влияют посторонние факторы.

«А дальше уже решение примет президент», - добавил Беляев.

Московский городской суд в апреле приговорил к 14 годам колонии строгого режима норвежца Фруде Берга, который обвиняется в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Он был арестован в 2017 году при получении секретных сведений от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем Федеральной службы безопасности.

В ноябре он подал прошение о помиловании. В Кремле его рассматривали в соответствии с законами РФ.