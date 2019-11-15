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СК завел дело против судмедэксперта, «нашедшего» алкоголь в крови погибшего мальчика под Кировом

Дарья Муромова
01:19 15.11.2019
Трагедия произошла 13 июля.
СК завел дело против судмедэксперта, «нашедшего» алкоголь в крови погибшего мальчика под Кировом
© Фото: Кира Смирнова, Вконтакте

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности судмедэксперта Сергея Насонова, который якобы «нашел» алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в аварии с участием полицейского.

По словам представителя семьи мальчика, его родственники были шокированы результатами экспертизы, которая показала наличие у него в крови 0,51 промилле алкоголя, пишет RT.

Семья погибшего шестилетнего мальчика опасается, что эксперт и полицейский, который был за рулем, могут уйти от ответственности. Сам же Насонов заявил, что никакой ошибки с его стороны нет, а ребенок мог случайно «хлебнуть» алкогольный напиток.

Трагедия произошла 13 июля. Мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района региона. Он выехал на дорогу и попал под машину сотрудника полиции. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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