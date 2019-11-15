Режим ЧС введен из-за лесных пожаров в Симферопольском районе Крыма

Режим чрезвычайной ситуации введен в Симферопольском районе Крыма из-за природного пожара в урочище Курлюк-Баш, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», - сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что работы по ликвидации пожара усложняются порывами ветра до 17 м/с, а также труднопроходимыми участками.

«Определить площадь пожара затруднительно из-за сильной дымовой завесы», - добавили в МЧС.

В настоящее время в мероприятиях по ликвидации огня принимают участие более 300 человек и свыше 60 единиц техники, среди которых вертолет МИ-8 МЧС России.