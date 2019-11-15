Асад отказался соглашаться на сепаратистские предложения
Президент Сирии убежден, что война не является поводом для раздела страны и ее ослабления.
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Власти и граждане Сирии не согласятся на разделение страны на части. Об этом заявил Башар Асад в интервью РИА Новости и «России 24».
По словам сирийского лидера, война не является поводом для раздела страны, уничтожения конституции и ослабление государства.
«Война должна сделать нашу родину сильнее, а не слабее. Мы категорически не согласимся на разделение ни при каких условиях», - цитирует Асада РИА Новости.
Ранее президент Сирии заявил, что присутствие военных из РФ на территории страны - это необходимость защитить «российский народ», так как терроризм не ограничиваются одной страной. Его ареной является весь мир.