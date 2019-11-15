Асад отказался соглашаться на сепаратистские предложения

Власти и граждане Сирии не согласятся на разделение страны на части. Об этом заявил Башар Асад в интервью РИА Новости и «России 24».

По словам сирийского лидера, война не является поводом для раздела страны, уничтожения конституции и ослабление государства.

«Война должна сделать нашу родину сильнее, а не слабее. Мы категорически не согласимся на разделение ни при каких условиях», - цитирует Асада РИА Новости.

Ранее президент Сирии заявил, что присутствие военных из РФ на территории страны - это необходимость защитить «российский народ», так как терроризм не ограничиваются одной страной. Его ареной является весь мир.