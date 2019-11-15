В Госдуме предложили повысить цены на шипованные шины

В Госдуме выступили с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 километров в час на всех дорогах зимой. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести - прим. ред.) компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», - рассказал он АГН «Москва».

Группа компаний «Автодор» выступила с предложением уменьшить срок использования шипованных шин на дорогах в Центральной России до 188 дней (против 273 с сентября по май). Кроме того, специалисты предложили установить на всех типах дорог максимальную скорость движения для машин зимой - 70-80 километров в час.

Для других регионов предложили установить свои нормы, учитывая климатические условия.

По информации «Автодора», зимой дороги России получают 90% ущерба. В особенности страдают дороги, на которых разрешается ездить со скоростью свыше 70 километров в час.