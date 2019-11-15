Общественный транспорт Петербурга подорожает на десять рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2020 года. Метро и наземный транспорт подорожают на десять рублей. Таким образом, разовая поездка на метро обойдется в 55 рублей ( сейчас 45 рублей), проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях будет стоить 50 рублей, вместо 40.

Проездные билеты также вырастут в цене. Их стоимость увеличится на четыре процента.

Такое решение было принято на рабочем совещании с членами городского правительства, которое опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Петербург ждет в гости более девяти миллионов туристов в будущем году, половина из которых пользуются общественным транспортом. Администрация города считает, что, благодаря повышению тарифов, туристы будут больше тратить на проезд. Это позволит расширить городской парк общественного транспорта.