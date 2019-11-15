Назван самый «депрессивный» месяц года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал ноябрь самым «депрессивным» месяцем в году с метеорологической точки зрения, и ответил почему.

«Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию», сообщил он ТАСС.

По его словам, ноябрь и начало декабря являются лидерами по облачности. Согласно наблюдениям, именно в этот период много облаков, а значит нет солнца, а только постоянная хмурость, отметил Вильфанд.

Чтобы не подвергаться депрессивному настроению ноября, он посоветовал проводить время с семьей, организовывать культурный досуг, посещая театры, выставки, концерты.

Ранее специалисты посоветовали занятия йогой, в качестве быстрого и эффективного способа избавления от депрессии.

В Москве 15 числа будет достаточно тепло для ноября – столбики термометра покажут шесть градусов тепла. Ночью температура упадет до одного градуса ниже нуля.

В этом году ноябрь радовал жителей столицы теплой погодой. В начале ноября были побиты тепловые рекорды 140-летней давности.