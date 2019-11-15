Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

В Федеральной нотариальной палате рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего.

По словам нотариусов, им нередко приходится выявлять фальшивые доверенности. На их долю приходится от 55% до 65% от общего числа подделок, сообщает RT.

От 15 до 20% от количества выявленных случаев клиенты контор предоставляют поддельные нотариально удостоверенные переводы документов, например, паспортов или образовательных сертификатов с искаженной информацией.

Как рассказали в ФНП, в 10-15% случаев клиенты подделывают завещания, а также договоры купли-продажи.

В палате также отметили, что после внедрения Единой информационной системы (ЕИС) нотариусам стало проще проводить проверку подлинности документов.