Названы полезные и опасные растения для дома

Мастер-флорист Серафима Агеенко считает, что не все растения подходят для жизни в домашних условиях и стоит внимательно относиться к их выбору перед покупкой.

По мнению эксперта, самым непригодным для жизни в квартире является кактус.

«Это офисное растение. Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это идет еще от фэн-шуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно кактусы недопустимы в спальне», - заявила Агеева в интервью радио Sputnik.

В случае, если в вашей квартире есть растения данного вида или вы целенаправленно остановили выбор на них, то лучшим местом для обитания кактусов станет зона перед компьютерным монитором.

«Когда мониторы были с электронно-лучевой трубкой, тогда считалось, что кактусы поглощают излучение - они же привыкли к жгучему солнцу в пустыне. Сейчас мониторы уже ничего вредного не излучают, но кактусы почему-то чувствуют себя возле них хорошо» - пояснила флорист.

Лучшим выбором для квартиры эксперт считает денежное дерево, которое способно приносить благополучие и увеличение финансового состояния.

«Денежное дерево должно быть на кухне. Оно приносит благополучие и притягивает деньги, чтобы можно было купить пищу», - добавила Агеева.

В качестве природного очистителя воздуха от углекислого газа можно рассмотреть герань.