В конце лета 2014 года большая группировка украинской армии, поддерживаемая террористическими батальонами, попала в окружение у города Иловайск.

По задумке ставшего впоследствии министром обороны ДНР Владимира Кононова, сначала город и его немногочисленные защитники должны были стянуть на себя максимально возможные силы противника, а после вокруг города должен был образоваться «огненный мешок» силами ополчения.

Можно ли защитить город, когда на одного ополченца приходилось по 100 солдат неприятеля, чего больше всего боялись жители города и сколько командование ДНР пыталось уговорить украинскую армию сдаться - в новом фильме Екатерины Габель «Донбасс: Иловайский котел».

Предыдущие фильмы цикла:

«Донбасс: начало войны»

«Донбасс: бой за Саур-Могилу»