Опубликованы кадры с места аварии в Шереметьево, где самолет задел другой лайнер

Самолет Airbus A-320, который совершал рейс Минск-Москва, в Шереметьево задел стоящий лайнер. В связи с этим следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку. Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительной информации, самолет Airbus, сообщением Минск-Москва, при рулежке на стоянку задел борт, который находился рядом. В результате касания лайнер получил незначительные повреждения. При происшествии никто не пострадал.

Сейчас в Шереметьево работают следователи управления, организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.