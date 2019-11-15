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Опубликованы кадры с места аварии в Шереметьево, где самолет задел другой лайнер

Александра Арсентьева
10:57 15.11.2019
В связи с происшествием в московском аэропорту следователи организовали доследственную проверку.
© Видео: СК России © Фото: Московское МСУ на транспорте СК России

Самолет Airbus A-320, который совершал рейс Минск-Москва, в Шереметьево задел стоящий лайнер. В связи с этим следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку. Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительной информации, самолет Airbus, сообщением Минск-Москва, при рулежке на стоянку задел борт, который находился рядом. В результате касания лайнер получил незначительные повреждения. При происшествии никто не пострадал.

Сейчас в Шереметьево работают следователи управления, организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.

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