Эксперты подсчитали стоимость корпоративов в разных городах России

Специалисты известного сервиса по поиску работу проанализировали цены на услуги ведущего, музыканта и фотографов для проведения корпоратива. Обобщив полученные данные, стало известно, в каком городе отмечать корпоратив дешево, а в каком – затратно.

Самые бюджетные праздники можно устроить в Перми и Вологде. Там минимальный пакет услуг составит 4300 рублей. В Москве цена начинается от десяти тысяч рублей.

«Дороже всего устроить торжество в Москве и Самаре. Скромный праздник обойдется в этих городах в среднем около десяти тысяч», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито-работа».

Минимальная стоимость услуг на корпоративе в Москве составит 3229 рублей для ведущего, 4103 рубля - для музыканта и 2744 рубля - для фотографа.

Если рассматривать оптимальный пакет, то есть добавить еще услуги аниматоров и повара, цена для столичного корпоратива вырастет в два раза. Она составит 21 тысячу рублей.

Данная информация актуальна на сегодняшний день. Специалисты не отрицают, что в преддверии новогодних праздников, цена на проведение корпоратива может измениться.