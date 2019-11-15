Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже. Такое решение было принято в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

«Николай Филипченко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики... Сергей Моисеенко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики», - передает местное издание BNS со ссылкой на документ.

Николай Филипченко был обвинен в возможной попытке завербовать граждан Литвы с целью шпионажа. Он был приговорен в 2017 году к десяти годам тюрьмы.

Второй помилованный, Сергей Моисеенко был обвинен в 2017 году за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ и был приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы.