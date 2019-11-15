Под Владимиром легковушка столкнулась со школьным автобусом: кадры с места
Авария произошла рядом с деревней Курлово.
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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. При аварии пострадали семь человек, в том числе шесть детей.
ДТП произошло рядом с деревней Курлово. В результате аварии пострадали два человека, ребенок и водитель пассажирской «Газель». Шестерых детей и двоих сопровождающих доставили в Курловскую больницу.
По предварительной информации, женщина-водитель машины ВАЗ-21099 при обгоне не справилась с управлением, по касательной ударила «Газель» с детьми, в результате чего та вылетела на обочину встречной полосы и перевернулась, сообщает Gusinfo.