Под Владимиром легковушка столкнулась со школьным автобусом: кадры с места

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. При аварии пострадали семь человек, в том числе шесть детей.

© gus-info.ru

ДТП произошло рядом с деревней Курлово. В результате аварии пострадали два человека, ребенок и водитель пассажирской «Газель». Шестерых детей и двоих сопровождающих доставили в Курловскую больницу.

© gus-info.ru

© gus-info.ru

По предварительной информации, женщина-водитель машины ВАЗ-21099 при обгоне не справилась с управлением, по касательной ударила «Газель» с детьми, в результате чего та вылетела на обочину встречной полосы и перевернулась, сообщает Gusinfo.