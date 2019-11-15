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Ад на земле: как старики попали в ловушку пансионата для престарелых в Челябинске

Дарья Муромова
00:52 15.11.2019
Оказалось, что за три года работы пансионата в нем умерли 50 стариков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Челябинске прокуратура совместно с региональным министерством социального развития прекратили работу частного пансионата для престарелых «Золотая осень». 54 пенсионера, большинство из которых лежачие больные, были госпитализированы.

В пансионате, стоимость нахождения в котором - 21 тысяча рублей в месяц, было зафиксировано множество нарушений. Самое «мягкое» из них - антисанитария.

© ТРК "Звезда"

Оказалось, что за три года работы пансионата в нем умерли 50 стариков. Одинокие бабушки, многие из которых попадали сюда без личного согласия, не могли выбраться, как бы ни хотели - их запирали на замок, держали в непроветриваемых помещениях, кормили некачественной едой и поили сильными седативными препаратами.

© ТРК "Звезда"

Пансионат «Золотая осень» был открыт предпринимателем из Ижевска Натальей Лазуковой. У нее с мужем также был благотворительный фонд «Возрождение», который якобы оказывал в Удмуртии аналогичные услуги по уходу за пожилыми, но в 2013 году организация была ликвидирована по решению суда.

© ТРК "Звезда"

Выяснилось, что в пансионате не было медицинских работников, на всех стариков полагалось всего четыре сотрудника - по два на этаж. При госпитализации пожилых на их телах были обнаружены множественные укусы клопов, а в помещениях стоял удушливый запах испражнений.

© ТРК "Звезда"

Вопросы вызывает и то, как сюда попали многие постояльцы. По данным Znak.com, некоторых привезли неизвестные пожилым люди. Кто сейчас живет в квартирах пенсионеров, тоже остается загадкой.

Первый тревожный сигнал об угрозе жизни людей поступил на эту организацию в мае 2019 года в управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений, дав указание устранить их ко второму ноября. Уже 14 числа в пансионат приехала прокуратура, полиция и социальные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по материалам, поступившим из органов прокуратуры о результатах проверки частного дома престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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