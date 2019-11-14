Врач рассказал о состоянии раненных в благовещенском колледже студентов

Утром 14 ноября в Благовещенске в Амурском колледже хозяйства и ЖКХ студент открыл огонь по своим однокурсникам. Два человека получили ранения. Они были госпитализированы в местную детскую больницу.

«Сегодня в 11 часов, после происшествия, были доставлены два ребенка 17 лет с диагнозами огнестрельное ранение», - рассказал «Звезде» руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

По его словам, один из пострадавших поступил с ранением шеи, задней части головы, затылочной области и левого надплечья, у второго ребенка - огнестрельное ранение таза.

Также он прокомментировал состояние пациентов.

«Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, он находится в реанимации. Второго - средней тяжести, он находится в отделении», - уточнил врач.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что родным пострадавшим и погибшему будет оказана необходимая помощь.