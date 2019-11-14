Мошенники нашли новый способ вывода денег с банковских карт

Злоумышленники, которые занимаются кражей денег с банковских карт с помощью социальной инженерии, нашли новый способ обналичивания счетов граждан методом перечисления с карты на карту разных банков (Сard2Сard), что позволяет отправить деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.

«В 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. При этом они используют сервисы перечислений с карты на карту разных банков (система card2card), которые позволяют отправить деньги по номеру «пластика», - сообщили в Сбербанке «Известиям».

По мнению экспертов, данный способ позволяет замести следы преступления и усложнить процесс возврата денег.

Принцип работы систем Card2card заключается в том, что человек вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения «виртуального пластика», на который хочет их перевести. После чего, владельцу карты-отправителя приходит сообщение с кодом подтверждения, который он должен указать. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просят клиента сообщить код из сообщения. В результате средства оказываются на виртуальной карте типа «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

Сard2Сard - платформы используются в качестве транзитного этапа, а конечной точкой является - физический «пластик», с которого можно снять наличные, пояснил глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский.

Виртуальные карты удобны своей простотой приобретения и сниженной защитой в отличие от банковских, что позволяет их заводить на подставных лиц и использовать в аферах.