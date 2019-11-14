СК: причиной катастрофы Boeing 737-500 в 2013 году в Казани стали ошибки экипажа

Причиной крушения лайнера Boeing 737-500 в ноябре 2013 года в Казани стали ошибочные действия командира воздушного судна и второго пилота. К такому выводу пришли в Следственном комитете, объявившем об окончании расследования катастрофы.

В частности, уточнили в ведомстве, командир экипажа не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полетам по поддельным документам.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», - говорится в пресс-релизе СК.

В ведомстве уточнили, что в 2009 году замгендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан"» Валерий Портнов направил в Татарское межрегиональное управление Росавиации поддельные документы в отношении Салихова, а глава Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров не организовал проверку подлинности и достоверности данных.

«В процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», - добавили в ведомстве.

В СК также сообщили, что выполнять полеты в качестве командира экипажа Салихов стал в 2012 году.

В отношении Рустема Салихова и Виктора Гуцула уголовное дело было закрыто в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Умарову предъявили обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.