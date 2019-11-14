Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК: причиной катастрофы Boeing 737-500 в 2013 году в Казани стали ошибки экипажа

Вадим Иванов
09:23 14.11.2019
Следственный комитет официально объявил о завершении расследования трагедии, жертвами которой стали 50 человек.
СК: причиной катастрофы Boeing 737-500 в 2013 году в Казани стали ошибки экипажа
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Причиной крушения лайнера Boeing 737-500 в ноябре 2013 года в Казани стали ошибочные действия командира воздушного судна и второго пилота. К такому выводу пришли в Следственном комитете, объявившем об окончании расследования катастрофы.

В частности, уточнили в ведомстве, командир экипажа не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полетам по поддельным документам.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», - говорится в пресс-релизе СК.

В ведомстве уточнили, что в 2009 году замгендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан"» Валерий Портнов направил в Татарское межрегиональное управление Росавиации поддельные документы в отношении Салихова, а глава Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров не организовал проверку подлинности и достоверности данных.

«В процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», - добавили в ведомстве.

В СК также сообщили, что выполнять полеты в качестве командира экипажа Салихов стал в 2012 году.

В отношении Рустема Салихова и Виктора Гуцула уголовное дело было закрыто в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Умарову предъявили обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», - заключили в СК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 07:28
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
Дата14.11.2019, 05:00
Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.11.2019, 10:24
В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300
Дата13.11.2019, 19:06
Генерал ФСБ оценил роль контрразведки в создании нового оружия
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.