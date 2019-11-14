Глава СК РФ направил в Благовещенск опытных криминалистов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск, где учащийся устроил стрельбу в колледже, опытных криминалистов. Глава ведомства уточнил, что сотрудники Криминалистического центра СК помогут местным коллегам в расследовании преступления и окажут содействие в сборе доказательств по уголовному делу.

«Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и установлении истины Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов», - сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначили проведение необходимых экспертиз, допрашивают учеников и преподавателей.

По факту трагедии сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Ход его расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

В четверг, 14 ноября, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников.

Злоумышленник выстрелил в троих человек, после чего застрелился сам. Раненым оказывается экстренная медицинская помощь в больнице.