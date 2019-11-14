Первые линии МЦД откроются до конца месяца

Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) будут открыты до конца ноября. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка"», - написал он в Twitter.

Собянин отметил, что новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.

Мэр Москвы также опубликовал ссылку, пройдя по которой можно рассчитать стоимость поездки в подземке с учетом диаметров - mcd.mosmetro.ru/map.

Первыми для пассажиров, напомним, заработают МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Общая протяженность первых двух диаметров составит 132 километра, на них разместятся 57 станций.

В ближайшем будущем по мере развития транспортной системы столицы количество станций доведут до 66. С 19 из них можно будет сделать пересадку на метро и поезда Московского центрального кольца.