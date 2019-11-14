Колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, был под охраной
Учебное заведение было оборудовано исправной системой охраны, которую проверяли в начале учебного года.
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Корпус колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске был подключен к системе охраны, исправность которой проверяли в начале учебного года, сообщили в Министерстве образования и науки региона.
«Тревожная кнопка была, охрана была и есть сейчас, перед началом учебного года в колледже были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», - цитирует ТАСС собеседника агентства.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным в результате трагедии трое человек пострадали, один погиб. Сам злоумышленник покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».