«Тихий, спокойный»: однокурсник рассказал об устроившем стрельбу в Благовещенске студенте

После инцидента в благовещенском колледже, где накануне один из студентов открыл стрельбу из ружья, стали известны подробности трагедии.

«Вывозили детей на скорой помощи. Двух человек вывезли, три раненых. Они были без сознания», - сказал «Звезде» Матвей Шерстяков.

Он также подтвердил, что ранения у пострадавших были тяжелые.

«В спину получили ранения, в поясницу», - уточнил молодой человек.

Для другого однокурсника стрелка случившееся стало неожиданностью.

«Он был тихий, спокойной парень, пришел с ружьем в колледж начал стрелять», - сказал Влад Зинченко.

Он уточнил, что ему было 18-19 лет и учился на компьютерщика. Как утверждает Влад, погибшего никто не трогал и не унижал.

Однако некоторые СМИ говорили о том, что погибший подвергался издевательствам.

В результате трагедии погибли два человека, в том числе совершивший суицид.

Двое пострадавших 2002 года рождения госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

Глава региона Василий Орлов заявил, что родным пострадавшим и погибшего будет оказана помощь.