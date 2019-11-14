«Тихий, спокойный»: однокурсник рассказал об устроившем стрельбу в Благовещенске студенте
После инцидента в благовещенском колледже, где накануне один из студентов открыл стрельбу из ружья, стали известны подробности трагедии.
«Вывозили детей на скорой помощи. Двух человек вывезли, три раненых. Они были без сознания», - сказал «Звезде» Матвей Шерстяков.
Он также подтвердил, что ранения у пострадавших были тяжелые.
«В спину получили ранения, в поясницу», - уточнил молодой человек.
Для другого однокурсника стрелка случившееся стало неожиданностью.
«Он был тихий, спокойной парень, пришел с ружьем в колледж начал стрелять», - сказал Влад Зинченко.
Он уточнил, что ему было 18-19 лет и учился на компьютерщика. Как утверждает Влад, погибшего никто не трогал и не унижал.
Однако некоторые СМИ говорили о том, что погибший подвергался издевательствам.
В результате трагедии погибли два человека, в том числе совершивший суицид.
Двое пострадавших 2002 года рождения госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.
Глава региона Василий Орлов заявил, что родным пострадавшим и погибшего будет оказана помощь.