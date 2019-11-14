Количество жертв ДТП с автобусом и грузовиками в Забайкалье возросло до 7

В экстренных службах Забайкальского края уточнили число жертв крупной аварии с участием автобуса и двух большегрузов. Трагедия произошла на 108- м километре трассы Чита - Забайкальск.

По последней информации, в аварии погибли семь человек. Ранее сообщалось о шести жертвах.

Как уточнили «Звезде» в региональном управлении МВД, неподалеку от села Агинское столкнулись грузовик и микроавтобус. Последний от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомашиной ЗИЛ-130.

Причина ДТП устанавливается.