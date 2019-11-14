Родным пострадавших и погибшего при стрельбе в колледже Благовещенска окажут помощь

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти окажут всю необходимую помощь родственникам пострадавших и погибшего в результате стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь», - написал губернатор на странице в Instagram.

Также он добавил, что обязательно будет проведена проверка, почему такое стало возможным в образовательном учреждении.

Журналист Виктория Сытенко с места ЧП сообщила «Звезде», что сейчас весь квартал вокруг колледжа оцеплен полицией.

Известно о двух погибших, среди которых и начавший стрельбу 19 -летний студент колледжа. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали в областную детскую больницу.

На месте ЧП ведется расследование, сотрудники СК завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».