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«Ты жить хочешь?»: однокурсник о поведении стрелявшего студента в Благовещенске

Ирина Егорова
08:15 14.11.2019
Однокурсник отправил аудиосообщение своему другу, в котором рассказал о происходящем в колледже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: amur_region_news, instagram

В распоряжении АСН24 появилась аудиозапись, которая распространилась в мессенджерах. Однокурсник 19-летнего погибшего, который открыл стрельбу в здании колледжа в Благовещенске, рассказывает о случившемся своему бывшему однокурснику. По информации агентства, он отчислился из учебного заведения.

По словам молодого человека, до начала пары стрелявший подошел к нему с вопросом «Ты жить хочешь?».

«Когда началась пара этот залетел, схватил училку. Шмалял и выкинул ее. Двоих шмальнул, а я в окно выпрыгнул. А до этого, за день или за два избили его что ли», - передает слова однокурсника АН24.

Учительница спряталась в магазине, который находится рядом с колледжем. Об этом сообщила его сотрудница, которая записала видео, где она комментирует обстановку.

Студенты колледжа сообщают, что над студентом издевались, «гнобили», передает РИА Новости. По предварительной информации, они могли спровоцировать такое поведение 19-летнего погибшего. 

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». На месте работают криминалисты.

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