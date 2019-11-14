Международная делегация журналистов посетила Крым

Международная делегация журналистов, в том числе из Великобритании, Италии, Словакии, Франции, Португалии посетила Крым. В ходе визита представителям СМИ показали достопримечательности полуострова.

Особенно гостям запомнился Ливадийский дворец. Во время экскурсии они могли своими глазами увидеть место, где проходила конференция антигитлеровской коалиции.

Иностранные журналисты пообщались также с представителями национальных культурных общин Крыма. По словам гостей, о жизни в регионе у них сложилось положительное впечатление.

«Когда я гулял по Симферополю, то видел очень много счастливых людей. Детей, играющих на улице в центре города, родителей, забирающих своих детей из консерватории или слушавших музыку. Так мирно и так просто. И все такие счастливые», - отметил португальский журналист Ива Диаш.

Кроме того, представители делегации встретились и с главой Крыма. Сергей Аксенов пообещал любому журналисту ящик шампанского, если тот сможет обнаружить и сфотографировать на улицах городов танки или автоматчиков. Он также добавил, что зачастую блогеры, а также СМИ выдают о событиях в республике неправдивую информацию.