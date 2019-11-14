«В магазине спрятали учительницу»: сотрудник рассказала о деталях трагедии в Барнауле

Очевидец рассказывает о деталях трагедии в Благовещенске, где в местном колледже студент открыл стрельбу. Сотрудник магазина, который находится в здании общежития и располагается рядом с Амурским колледжем хозяйства и ЖКХ, прокомментировала обстановку на месте происшествия.

«Сейчас у меня на работе, в магазине, спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул из кабинета, где он в первый раз выстрелил», - передает АСН24.

По словам сотрудницы магазина, учительница забежала на пост охраны и попросила вызвать полицию. Далее забежала в магазин.

«Как страшно. Сейчас на носилках детей будут выносить, кто тяжелые. Сколько человек пострадали, не знаем», - говорит за кадром женщина.

По предварительной информации, в результате ЧП погибло два человека. Один из погибших – это сам 19-летний студент, который покончил с собой.