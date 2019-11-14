Врачи сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов
У одного из пострадавших огнестрельная рана шеи и плеча, у второго - ранение третьей верхней части бедра.
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Врачи рассказали о состоянии студентов, пострадавших в результате стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.
Один из пострадавших был доставлен в больницу с огнестрельным ранением шеи и плеча, второй - верхней части бедра, сообщает ФАН.
Двое подростков 2002 года рождения были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.
Ранее стало известно, что студент, устроивший стрельбу в учебном заведении, покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».