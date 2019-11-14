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Врачи сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов

Светлана Головина
07:30 14.11.2019
У одного из пострадавших огнестрельная рана шеи и плеча, у второго - ранение третьей верхней части бедра.
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов
© Фото: svb_dtp, Instagram

Врачи рассказали о состоянии студентов, пострадавших в результате стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.

Один из пострадавших был доставлен в больницу с огнестрельным ранением шеи и плеча, второй - верхней части бедра, сообщает ФАН.

Двое подростков 2002 года рождения были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

Ранее стало известно, что студент, устроивший стрельбу в учебном заведении, покончил с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

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