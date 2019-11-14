СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
По данным следствия, стрельбу устроил 19-летний учащийся. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, открытой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело заведено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
По данным следствия, огонь из охотничьего оружия открыл 19-летний учащийся этого же колледжа. В результате погиб 19-летний молодой человек. Еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет - получили ранения.
Сам стрелявший впоследствии покончил с собой.
На месте трагедии сейчас работают криминалисты.