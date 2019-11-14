Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который открыл стрельбу в учебном заведении, покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В результате ЧП погиб еще один человек и трое ранены.

Ранее стало известно, что прибывшие на место происшествия полицейские увидели на втором этаже колледжа человека с оружием. В результате, полицейским удалось заблокировать злоумышленника в одной из аудиторий.