Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой
В результате ЧП погиб еще один человек и трое ранены.
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Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который открыл стрельбу в учебном заведении, покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
В результате ЧП погиб еще один человек и трое ранены.
Ранее стало известно, что прибывшие на место происшествия полицейские увидели на втором этаже колледжа человека с оружием. В результате, полицейским удалось заблокировать злоумышленника в одной из аудиторий.
«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», - сообщили в МВД.