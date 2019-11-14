Военные инженеры провели учения по ликвидации террористов в Хабаровске
Военнослужащие использовали штурмовые щиты и новые общевойсковые комплекты разминирования, которые недавно поступили на вооружение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
Под Хабаровском военные инженеры провели учения по ликвидации террористов, которые по легенде захватили целый городской квартал.
Добираться к месту проведения операции пришлось на машинах разграждения и БТР, после чего использовать технику ближнего боя. При зачистке зданий использовали сирийский опыт.
Задания выполнялись в замкнутом пространстве и в условиях минимального количества времени, из-за чего боевые пары и тройки тренировались понимать друг друга почти без слов.
Впервые военные инженеры использовали штурмовые щиты и новые общевойсковые комплекты разминирования, которые поступили на вооружение недавно.