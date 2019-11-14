Стали известны обстоятельства трагедии в колледже в Благовещенске

В местном колледже Благовещенска студент открыл стрельбу. По информации пресс-службы УМВД России по Амурской области, к наряду ДПС ГИБДД, который находился на патрулировании в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек. Он рассказал о случившемся, после чего полицейские немедленно выдвинулись к месту трагедии.

На месте происшествия сотрудники полиции увидели молодого человека с ружьем, он находился на втором этаже колледжа. Тот несколько раз выстрелил в сторону инспекторов ДПС. Они, в свою очередь, открыли ответный огонь.

Полицейским удалось заблокировать молодого человека в одной из аудиторий, обеспечив безопасный выход студентов и преподавателей из здания.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек», - сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального УМВД.

Раненым оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли два человека.