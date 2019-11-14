В результате стрельбы в колледже в Благовещенске есть раненые

По предварительным данным, в результате стрельбы в колледже Благовещенска один человек погиб и еще три ранены. Об этом сообщили в минздраве Амурской области.

Инцидент произошел в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где один из студентов пришел в аудиторию и открыл огонь.

«Предварительно, один человек погиб, трое пострадали во время стрельбы в колледже. Из пострадавших - двое подростки и один - молодой мужчина», - цитирует РИА Новости региональное министерство здравоохранения.

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На кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях, видно, что территория колледжа оцеплена, а студенты находятся в аудиториях. Пока не известно, удалось ли задержать стрелявшего.