Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию после стрельбы в колледже
Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведения.
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После инцидента со студентом, устроившим стрельбу в Амурском колледже строительства и хозяйства, мэр Благовещенска, Валентина Калита, собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе. С таким заявлением выступила ее пресс-секретарь, передает РИА Новости.
Утром 14 сентября студент устроил стрельбу в здании колледжа. По информации очевидцев, прозвучало 5 выстрелов. На данный момент территория местного колледжа оцеплена.
По предварительным данным, погибло два человека, еще два подростка и один мужчина ранены.