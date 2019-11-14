Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию после стрельбы в колледже

После инцидента со студентом, устроившим стрельбу в Амурском колледже строительства и хозяйства, мэр Благовещенска, Валентина Калита, собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе. С таким заявлением выступила ее пресс-секретарь, передает РИА Новости.

Утром 14 сентября студент устроил стрельбу в здании колледжа. По информации очевидцев, прозвучало 5 выстрелов. На данный момент территория местного колледжа оцеплена.

По предварительным данным, погибло два человека, еще два подростка и один мужчина ранены.