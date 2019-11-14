Колонну МЧС с гуманитарным грузом для детей направили в Донбасс

«Колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск», - сообщил старший колонны гуманитарной помощи Вадим Лысов.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.