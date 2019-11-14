Колонну МЧС с гуманитарным грузом для детей направили в Донбасс
Спасатели ведомства доставят жителям Донецкой и Луганской областей более 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
МЧС России направило автомобильную колонну гуманитарной помощи с грузом для детей Донецкой и Луганской областей.
«Колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск», - сообщил старший колонны гуманитарной помощи Вадим Лысов.
По данным ведомства спасатели доставят более 600 тонн гуманитарного груза.