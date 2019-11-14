Два человека погибли при стрельбе в колледже Благовещенска

Два человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в колледже Благовещенска. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В ведомстве отметили, что первым о случившимся рассказал молодой человек, который подбежал к наряду ДПС, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь», - отметили в пресс-службе.

В результате, полицейским удалось заблокировать злоумышленника в одной из аудиторий.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.