Пробки сковали Барнаул после сильного снегопада

В Барнауле уже несколько дней не прекращается снегопад. В городе выпало 20% месячной нормы осадков. Из-за непогоды столица Алтайского края встала в пробках. Вечером 13 ноября на дорогах образовались пробки в 10 баллов.

В некоторых частях города движение вовсе было парализовано. Общественному транспорту не удавалось подъехать к остановкам – помогали пассажиры.

С последствиями снегопада, большими сугробами и наледью борется снегоуборочная техника. По информации ИА REGNUM, коммунальщики вывезли из с дорог краевой столицы более 1500 кубометров снега.

Снегопад начался в Барнауле 12 ноября и, по прогнозам синоптиков, продлится до пятницы.