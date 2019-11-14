Пробки сковали Барнаул после сильного снегопада
В столице Алтайского края уже несколько дней не прекращается снегопад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: overhear_brn22 Вконтакте
В Барнауле уже несколько дней не прекращается снегопад. В городе выпало 20% месячной нормы осадков. Из-за непогоды столица Алтайского края встала в пробках. Вечером 13 ноября на дорогах образовались пробки в 10 баллов.
В некоторых частях города движение вовсе было парализовано. Общественному транспорту не удавалось подъехать к остановкам – помогали пассажиры.
С последствиями снегопада, большими сугробами и наледью борется снегоуборочная техника. По информации ИА REGNUM, коммунальщики вывезли из с дорог краевой столицы более 1500 кубометров снега.
Снегопад начался в Барнауле 12 ноября и, по прогнозам синоптиков, продлится до пятницы.